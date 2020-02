Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem in der Woche zuvor noch klar die Verkäufer den Ton im Index angegeben hatten, schlugen die Bullen im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in den vergangenen Tagen eindrucksvoll zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Sie hätten die am vergangenen Montag herausgearbeiteten Supports bei 12.986 und 12.886 Punkten verteidigt. [ mehr