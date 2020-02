× Artikel versenden

Institutionelle Anleger-Statistik: Diese Trends sind 2019 aufgefallen

Es gibt keine Hoffnung auf ein baldiges Ende der Dürrephase: Anleger müssen sich darauf einrichten, dass die Zinsen dauerhaft unten bleiben. Um ihre Ziele zu erreichen, setzen die Profis in Pensionskassen, Versorgungswerken, Unternehmen oder Versicherungen darum immer stärker auf Diversität in ihren Portfolien. Dabei wächst das Volumen von Spezialfonds stetig. Diesen Trend bestätigt auch die aktuelle Analyse von Universal-Investment, der größten Master-KVG im deutschsprachigen Raum. Innerhalb eines Jahres wuchsen die Volumina auf dieser Plattform um 16 Prozent auf 344 Milliarden Euro per Ende 2019.





