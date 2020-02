Bei der Wirecard Aktie werden in dieser Woche sicherlich die Zahlen im Mittelpunkt stehen, die das Unternehmen am Freitag vorlegen will - etwas später als sonst üblich. Doch die Woche beginnt für den DAX-notierten Konzern mit einer ganz anderen Nachricht an: Die Zusammenarbeit mit dem längjährigen Partner SAP wird erweitert. Vorbörslich macht sich die Nachricht heute Morgen bereits bemerkbar: Indikationen für Wirecards ...