NORTHERN DATA VOR ERFOLGREICHEM ZUSAMMENSCHLUSS MIT WHINSTONE US

- Zusammenschluss erschafft weltweit führendes Blockchain-Infrastruktur-Unternehmen

- High-Performance-Computing-Infrastruktur neben Blockchain für Game Streaming und AI

- Gesellschaft vor Abschluss von strategischen Partnerschaften



Frankfurt am Main - 10. Februar 2020 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) steht vor dem erfolgreichen Zusammenschluss mit der amerikanischen Whinstone US, Inc.

Die im November 2019 angekündigte Transaktion wird in den kommenden Wochen erfolgreich abgeschlossen und lässt ein weltweit agierendes Technologie-Unternehmen entstehen, dessen Infrastruktur-Kapazitäten die Grundlage für unterschiedliche Softwarelösungen bilden, die weit über Bitcoin- und Blockchain-Anwendungen hinausführen.

Basis der neuen Gesellschaft sind mobile und stationäre Rechenzentren für den Bereich High Performance Computing (HPC) und darauf basierenden Softwarelösungen. Neben HPC im Bereich Blockchain werden die Hard- und Softwarelösungen der Gesellschaft auch in zahlreichen weiteren aufstrebenden Industrien wie Artificial Intelligence, Game Streaming oder Autonomes Fahren Anwendung finden.

Hierfür bietet das Unternehmen Lösungen sowohl stationär in Großrechenzentren als auch in mobilen Containern, die an jedem Ort der Welt platziert werden können. Dabei kombiniert es selbst entwickelte Software sowie Hardware mit intelligenten Konzepten zur kosteneffizienten und nachhaltigen Energieversorgung. In Texas baut Whinstone gerade das größte Rechenzentrum der USA und gleichzeitig die weltgrößte Bitcoin-Mining-Facility.