Sollte die Daimler-Aktie nach den morgigen Quartalszahlen wieder unter Druck geraten, dann könnte ein Investment in Short-Hebelprodukte sinnvoll sein.

Wegen Gewinnwarnungen, pessimistischen Analysteneinschätzungen und den negativen Auswirkungen des Coronavirus auf den chinesischen KFZ-Markt befand sich die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) im vergangenen Monat sehr stark unter Druck. Innerhalb des Zeitraumes vom 10.1.20 bis zum 3.2.20 verlor die Aktie von 49,98 Euro auf bis zu 41,60 Euro 16 Prozent ihres Wertes. In der Vorwoche konnte sich die Aktie nach der Talfahrt halbwegs stabilisieren. Die Nachricht über geplante Stellenstreichungen wirkte sich im frühen Handel des 10.2.20 positiv auf den Aktienkurs aus, der mit einem einprozentigen Plus in den Handelstag startete.

Risikobereite Anleger, die vor den am 11.2.20 veröffentlichten Quartalszahlen, eher von negativen Ergebnissen ausgehen und mit einem Kursrückgang auf zumindest 41 Euro rechnen, könnten das aktuelle Kursniveau im Bereich von 43,09 Euro somit als günstigen Zeitpunkt für ein Investment in Short-Hebelprodukte ansehen.