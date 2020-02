Die gute Nachricht zur Geely Aktie zuerst: Aktuell liegt der chinesische Automobiltitel an der Börse in Hongkong im Plus. Um 1,19 Prozent geht es auf 13,66 Hongkong-Dollar nach oben. Doch die schlechte Nachricht dominiert aktuell das charttechnische Bild, das der heutige Tag für Geelys Aktienkurs abgibt: Während die Aufwärtsbewegung der letzten Tage zwar fortgesetzt wurde, scheitert der Wert heute deutlich mit einem ...