Mitte Januar haben wir Ihnen die Aktie von Skeena Resources (TSX-V: SKE) vorgestellt. Seitdem konnte die Aktie des Unternehmens bereits um mehr als 30 % zulegen. Die Aktie die wir Ihnen heute vorstellen möchten, hat es ebenfalls in sich.

Die Aktie die wir Ihnen heute vorstellen möchten, hat es ebenfalls in sich. Gemessen an den derzeitigen Ressourcen ist sie massiv unterbewertet. Noch, denn diese krasse Unterbewertung dürfte sich in den nächsten Wochen und Monaten auflösen.

Bevor wir Ihnen das Unternehmen nennen, verraten wir Ihnen aber unsere Investmenthighlights vorab:

Größter Grundbesitzer des White Gold District im Yukon mit über 40% aller Liegenschaften

das Portfolio erstreckt sich über 422.730 Hektar auf 33 Grundstücken

Hochwertige Goldressource des Flaggschiffs Golden Saddle mit 1.039.000 angezeigten und 508.000 abgeleiteten Unzen

VG Zone Goldressource mit 230.000 abgeleiteten Unzen

Das vollständig finanzierte Explorationsprogramm im Wert von 13 Mio. USD für 2019 basiert auf mehreren neuen hochgradigen Entdeckungen

Weltbekanntes Management

Agnico Eagle (WKN: 860325) und Kinross Gold (WKN: A0DM94) starke strategische Partner

Branchenkenner werden schon längst erkannt haben welches Unternehmen wir Ihnen heute vorstellen:

White Gold Corp.

(ISIN: CA9638101068 – WKN: A2DJWY – TSX.V-Symbol: WGO)

Die White Gold Corp. nennt ein Portfolio über 21.218 Quarzclaims über 35 Grundstücke ihr Eigentum was zusammen ein Gebiet mit 440.000 Hektar ergibt. Dies entspricht ca. 40% des Bezirks Yukon. Dies macht die White Gold Corp. zu den größten Landeigentümern im Bezirk.

Es besteht in Expertenkreisen kaum ein Zweifel, dass die White Gold Corp. (ISIN: CA9638101068– WKN: A2DJWY – TSX.V-Symbol: WGO) einer der führenden Gold-Explorer im Yukon ist und die besten Voraussetzungen hat, der nächste große Player zu werden.

Interview mit CEO David D´Onfrio und Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG auf der Vancouver Resource Investment Conference 2020

Breaking News

Ganz frisch über die Ticker lief letzten Freitag die News mit den Ergebnissen der Rotary Air Blast (RAB) -Bohrungen auf mehreren neu identifizierten Bohrzielen, die sich auf der Liegenschaft White Gold im produktiven White Gold District im Yukon Territory, Kanada, befinden.