FAANG-Aktien im Kurz-Check: Facebook, Apple, Amazon, Netflix & Alphabet (Google)

Es ist wieder soweit: Die Quartalsergebnis-Saison in den USA läuft auf Hochtouren. Besonders im Blickpunkt stehen natürlich wieder einmal die FAANG-Aktien auf Grund ihrer immensen Bedeutung für den Technologie-Sektor und inzwischen auch für den Gesamtmarkt als Ganzes.

Die Antworten gibt es im heutigen Report. Die Analyse zum deutschen Biotech-Highflyer in den USA folgt in der nächsten Ausgabe.

Wir starten mit Facebook...

Facebook

Der weltweit größte Verkäufer von Online-Werbung hat am 29.01.2020 das Jahresergebnis für 2019 vorgelegt. Dabei konnten die Zahlen die Erwartungshaltung der Börsianer nicht vollständig erfüllen.

Positiv entwickelte sich die Anzahl der Nutzer, welche Facebook mindestens einmal täglich nutzen. Sie stieg um 9 Prozent auf 1,66 Milliarden Menschen. Die Anzahl der Menschen, die Facebook mindestens einmal pro Monat nutzen, konnte ebenfalls um 8 Prozent gesteigert werden. Sie beträgt nun 2,5 Milliarden. Der durchschnittliche Erlös pro Nutzer konnte in den USA von zuletzt 34,55 US-Dollar auf 41,41 US-Dollar gesteigert werden.

Unter den Erwartungen lag jedoch das Umsatzwachstum. Es beträgt jetzt zwar immerhin noch 25 Prozent. Das war jedoch der schlechteste Wert für ein 4. Quartal in der bisherigen Firmengeschichte.

Dies ist bereits das vierte Mal in Folge, dass das Umsatzwachstum unter 30 Prozent lag. Zuvor erreichte man noch Steigerungsraten jenseits der 40 Prozent. Der Gewinn hinkt mit einem Plus von etwa 7 Prozent auf 7,35 Milliarden US-Dollar sogar noch deutlich hinterher.

Der Hintergrund: Eine große Herausforderung für Facebook sind die immer größer werdenden Anforderungen im Bereich Datenschutz. Hier sei allen voran die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU genannt. Datenschutzregeln erschweren das Werbegeschäft, Datenschutzmaßnahmen sind teuer und erfordern neue Mitarbeiter. Daher stiegen die Ausgaben unverhältnismäßig stark um 33 Prozent.

Charttechnische Kurz-Analyse: Facebook

Aus rein charttechnischer Sicht droht Facebook aus dem seit Oktober laufenden Aufwärtstrend herauszufallen. Es gab zunächst einen Fehlausbruch auf ein neues Allzeithoch. Dann folgte nach den Quartalszahlen der brutale Abverkauf mit einem Gap nach unten und die anschließende Gap-Schließung.

Der Bereich 212,50 US-Dollar dient nun als Widerstand an dem die Aktie auch am Freitag abzuprallen scheint. Ein Einstieg wäre allenfalls antizyklisch bei einem Rücksetzer in den Bereich des lokalen Tiefs bei ca. 201 US-Dollar interessant mit Stopp unter dem lokalen Tief vom Dezember bei ca. 194 US-Dollar.

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027)

Mein Fazit: Bei Facebook ist aktuell die Luft etwas raus, aber mit einem 2020er-KGV von 23 ist das Papier trotz des vergangenen Kursanstiegs nicht übermäßig teuer.

