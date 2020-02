In ihrer aktuellen Ausgabe hat die "WirtschaftsWoche" 17 Online-Broker unter die Lupe genommen – darunter auch den neuen Smartbroker der wallstreet:online capital AG. Unter dem Titel „Aktien umsonst“ wollten die Tester aus Düsseldorf wissen, wie sich die neuen Anbieter gegen die „etablierte Konkurrenz“ schlagen (was in diesem Fall - offen gesagt - so viel wie „teure Konkurrenz“ bedeutet).

Um den Vergleich möglichst objektiv und praxisnah zu gestalten, schickte die Redaktion allen Online-Brokern einen Einkaufszettel für eine ganz bestimmte Anzahl an Aktien, Zertifikaten, ETFs, ETCs und Sparplänen. Die Order umfasste unter anderem 15 Adidas-Aktien, 30 Papiere von Procter & Gamble sowie ein bestimmtes Bitcoin-Zertifikat.