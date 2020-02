Zwischen den Jahren 2009 und grob Ende 2015 herrschte bei Gerresheimer ein ungebrochener Aufwärtstrend und eine sehr saubere Aufwärtsbewegung. An den Hochs von grob 76,40 Euro angekommen, schlug das Wertpapier eine Seitwärtsbewegung ein und hält sich innerhalb dieser bis heute auf. In 2019 hat sich dabei ein markanter Widerstand von 74,80 Euro eingeschlichen, der bislang ungebrochen blieb. Diesem Niveau hat sich das Papier im heutigen Handel nach Hochstufung von Goldman Sachs allerdings wieder angenähert und zaghaft angetestet. Können die am 19. Februar erwarteten Quartalszahlen für genug Kauflaune unter Investoren sorgen, könnte hieraus sogar ein kleines Kaufsignal mit Zielen an den Hochs aus 2018 hervorgehen. Noch aber kommen lediglich sehr kurzfristig agierende Swing-Trader voll auf ihre Kosten.