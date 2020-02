Nein, für Aurora Cannabis läuft es auch im neuen Jahr nicht wirklich gut. Die jüngste Erholungsbewegung ließ bereits einige Fragen ob ihrer Qualität offen und dann kam es in der letzten Woche auch unternehmensseitig knüppeldick. Im Ergebnis geriet der Wert zum Wochenausklang massiv unter Druck und läuft nun wieder Gefahr, das bisherige 52-Wochen-Tief zu testen.

In unserer letzten Kommentierung „Aurora Cannabis - Was ist die Erholung wert?“ vom 23.01. thematisierten wir die zum damaligen Zeitpunkt noch zu beobachtende Erholung. Unter anderem hieß es damals „[…] Die 2,82 CAD und damit das Niveau des November-Tiefs wurden zurückerobert, was zu einer weiteren Entspannung der Lage führte. Allerdings blieb die Bestätigung aus. Hierzu hätte die Aktie die 3,0 CAD inkl. der 38-Tage-Linie überwinden müssen. Noch besser wäre es allerdings gewesen, wenn die 3,5 CAD gleich mit einkassiert worden wären. Stattdessen drehte die Aktie wieder nach unten ab und ging mit 2,68 CAD aus dem gestrigen Handel. Somit notiert sie weiterhin unterhalb des November-Tiefs. Wir hatten eingangs die Frage gestellt, was die Erholung aus unserer Sicht wert ist. Von den kurzfristigen Gewinnen einmal abgesehen, noch nicht viel. Offenkundig arbeitet die Aktie an ihrer Bodenbildung, doch von einem Abschluss dieser Phase ist sie noch weit entfernt. Hierzu hätten in einem ersten Schritt die 3,5 CAD überwunden werden müssen. Kurzum: Unter fundamentalen Aspekten befindet sich die Aktie in schwierigem Fahrwasser und auch aus charttechnischer Sicht wurde trotz des jüngsten Erholungsversuches noch kein Blumentopf gewonnen. Aktuell sehen wir andere Cannabis-Werte im Vorteil…“



In der Folgezeit entbrannte ein zähes Ringen um ein Comeback oberhalb von 3,0 CAD. Die Aktie hielt sich in einer Range oberhalb von 2,5 CAD und damit in Schlagdistanz zur psychologisch relevanten 3,0 CAD Marke. In der letzten Handelswoche fand die Erholung jedoch ein jähes Ende. Grund hierfür war der Umstand, dass der Markt mit einer Reihe von Hiobsbotschaften aus dem Hause Aurora Cannabis konfrontiert wurde – CEO und Mit-Gründer Terry Booth geht von Bord. Das Unternehmen hat sich einen Sparkurs auferlegt, in dessen Rahmen unter anderem 500 Arbeitsplätze wegfallen sollen. Zudem wurden hohe Abschreibungen angekündigt. Das Unternehmen steht unmittelbar vor der Veröffentlichung der Q2-Daten seines Fiskaljahres 2020 (3-Monats-Zeitraum zum 31.12.2019). Die Veröffentlichung wurde für den 13.02. angekündigt.

Der obere Chart verdeutlicht die angespannte Lage. Die Aktie ging mit starken Kursverlusten aus dem Freitagshandel (07.02.). Mit 2,26 CAD nimmt sie unweigerlich Kurs auf das bisherige 52-Wochen-Tief (1,96 CAD). Die Ausbildung eines neuen Tiefs würde eine Neubewertung der Lage erforderlich machen. Wir hatten unsere letzte Kommentierung bereits mit „Aktuell sehen wir andere Cannabis-Werte im Vorteil…“ beendet. Daran halten wir auch nach wie vor fest.