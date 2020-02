Wir legten Ihnen den Titel zuletzt am 4. September ans Herz. Seither kletterte der Kurs um mehr als 20% von 98 auf 121 Euro. Allzeithoch! Seit Jahresbeginn einer der stärksten Werte im DAX. Der Aufwärtstrend sollte sich fortsetzen. Das „älteste, pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt“ ist auch im 353 Jahr topfit. Die Darmstädter haben sich profitables Wachstum auf die Fahne geschrieben. Die Umsätze sollen schneller steigen als die Kosten. Akquisitionen gehören zum Geschäftsmodell. Seit 2007 haben die Hessen für rund 40 Milliarden Euro Unternehmen dazu gekauft. Größter Brocken der Laborspezialist Sigma Aldrich (13 Milliarden Euro), das Biotechnologieunternehmen Serono (10 Milliarden) und für 5 Milliarden das Lifescience Unternehmen Millipore. Letztes Jahr schnappte sich der DAX-Konzern für 6,5 Milliarden Dollar Versum Materials, ein Zulieferer für die Mikrochipindustrie. Die Darmstädter sind mit 56.000 Mitarbeitern in 66 Ländern unterwegs. Das Geschäft ist in drei Sparten gebündelt. Healthcare (Arzneimittel), Lifescience (Laborausrüstung und -materialien) und Performance Materials (Spezialchemikalien, darunter Flüssigkristalle – hier sehen sich die Darmstädter als Weltmarktführer. Aber auch Materialien für Mikrochips und vieles mehr). Das breit diversifizierte Portfolio macht das Unternehmen weniger konjunkturanfällig. Nach neun Monaten des abgelaufenen Geschäftsjahres steigerten die Hessen den Umsatz um 7,5% auf etwa 12 Milliarden, der operative Gewinn (Ebitda) legte um 11,5% auf 3,2 Milliarden zu. Die Marge fürstliche 27%! Während Healthcare und Lifescience im dritten Quartal die Erlöse um 10 bzw. 12% steigerten, schrumpfte die Sparte Performance Material um 6,9%. Besonders das Geschäft mit Flüssigkristallen brach ein (minus 15,1%). Grund ist der harte Preiswettbewerb. Schwachpunkt der Bilanz ist die hohe Verschuldung von netto 7,3 Milliarden per Ende September. Die vielen Zukäufe gehen ins Geld. In nächster Zeit möchte sich CEO Stefan Oschmann zurückhalten mit dem Shoppen, stattdessen soll der Schuldenberg abgetragen werden. Nach dem Abschluß der Versum-Übernahme hat der Vorstand die Jahresprognose angehoben. Für 2019 werden nun Umsätze von 15,7 bis 16,3 Milliarden in Aussicht gestellt und damit 400 Millionen mehr als zuvor. 2018 gingen 14,8 Milliarden durch die Bücher. Das Ebitda soll in einem Korridor zwischen 4,23 und 4,43 landen und damit um etwa 80 Millionen höher. 2018 erreichte das Ebitda 3,8 Milliarden. Die meiste Phantasie versprüht die Forschungspipeline. Größter Hoffnungsträger ist Avelumab, ein Medikamentenkandidat auf dem Feld der Krebsimmuntherapie, das Merck gemeinsam mit dem Kooperationspartner Pfizer klinisch testet. Die Darmstädter kommen aktuell auf einen Börsenwert von 16 Milliarden. Das KGV 27. Nicht zuviel angesichts des profitablen Wachstumskurses. Die Mehrheit der Aktien liegt beim Merck-Familienclan. Fazit: Solides Papier für langfristig orientierte Anleger.