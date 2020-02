Die Anleger sind wieder mutiger

Anleihen: Weniger Risikoneigung

An den deutschen Anleihemärkten sind die Kurse in der vergangenen Woche in Folge der gewachsenen Risikoneigung der Anleger merklich zurückgegangen. Vor allem die gute Stimmung aufgrund der Hoffnungen in Bezug auf die Corona-Lungenerkrankung belastete die als sicher geltenden Bundespapiere. Konjunkturdaten fielen insgesamt gemischt aus und sorgten dem entsprechend für uneinheitliche Impulse. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe zog im Wochenvergleich von -0,44 auf -0,39 Prozent an. Die Umlaufrendite legte von -0,42 auf ebenfalls -0,39 Prozent zu.

Neue Rekordstände an US-Börsen

An den US-Aktienbörsen sorgte die zurückgekehrte Risikofreude der Anleger in der vergangenen Woche für neue Rekordstände, bevor am Freitag Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Dow-Jones-Index stieg im Wochenvergleich um 3,0 Prozent auf 29.102,51 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index rückte um 3,2 Prozent vor auf 3.327,71 Zähler. Der technologielastige Nasdaq-100-Index sprang um 4,6 Prozent auf 9.401,10 Punkte.

Coronavirus – es kommt auf die Nachrichtenlage an

Welchen Einfluss die Corona-Lungenkrankheit in der aktuellen Woche auf die deutschen Aktienbörsen haben wird, dürfte in allererster Linie von der Nachrichtenlage zum Coronavirus und dessen weiterer Entwicklung abhängen. Einige Beobachter warnen, dass die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Erkrankung bislang noch nicht in vollem Umfang im Bewusstsein der Investoren angekommen seien. Auf der anderen Seite gibt es etliche Analysten, die glauben, dass der Optimismus der Anleger in dieser Sache auch in den kommenden Tagen anhalten könnte.