---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

10. Februar 2020



4basebio AG beschließt Erhöhung des öffentlichen Aktienrückkaufangebots von 2.056.452 auf 5.230.726 Aktien



Heidelberg, Deutschland, und Cambridge, Großbritannien, 10. Februar 2020 - Der Vorstand der 4basebio AG (vormals Expedeon AG) (Frankfurt: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) hat heute beschlossen, das ursprüngliche Volumen des aktuell laufenden öffentlichen Aktienrückkaufangebots von 2.056.452 auf 5.230.726 Aktien zu erhöhen und somit nun bis zu 5.230.726 Aktien zu erwerben.



Die Annahmefrist endet am 10. Februar 2020, 12:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Sofern im Rahmen des Angebots mehr als 5.230.726 Aktien zum Rückkauf eingereicht werden sollten, werden die Annahmeerklärungen im Verhältnis der 5.230.726 Aktien zur Anzahl der insgesamt zum Rückkauf von den Aktionären eingereichten Aktien berücksichtigt.



David Roth, Finanzvorstand der 4basebio AG, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die hohe Akzeptanz unseres Rückkaufprogramms, das wir nach unserer erfolgreichen 120 Millionen Euro-Transaktion aufgelegt haben, um unseren Aktionären eine Attraktive Gelegenheit zu bieten, Werte zu realisieren. 4basebio wird von der Erweiterung des Programms profitieren und die rückerworbenen Aktien zum Vorteil unserer Unternehmensentwicklung einsetzen - zum Beispiel als Gegenleistung für den Erwerb anderer Unternehmen oder von Beteiligungen im Rahmen unserer weiter verfolgten Buy & Build-Strategie."

Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Rückkaufangebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die am 24. Januar 2020 auf der Internetseite der Gesellschaft (www.investors.4basebio.com/de) unter der Rubrik "News" sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.



Über die 4basebio AG: www.investors.4basebio.com/de



Die vormalig unter Expedeon AG firmierende 4basebio AG ermöglicht mit ihren Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Nach dem Verkauf des Immunologie- und Proteomik-Produktportfolios zum 1. Januar 2020 hat das Unternehmen seine Firma in 4basebio AG geändert. Dies spiegelt die verstärkte Fokussierung auf Technologien und Produkte rund um die DNA wider. Das Unternehmen wird sich auf die Herstellung von DNA-Produkten für Therapien und andere Anwendungen, welche große Mengen hoch-reiner DNA benötigen, fokussieren. Beispiele hierfür sind die schnell wachsenden Märkte für neuartige Gentherapien und Genvakzine. Neben der Herstellung von DNA strebt 4basebio an, Produkte für Forschung und Diagnostik auf Basis seiner RNA reverse Transkriptase-, DNA-Polymerase- und DNA-Primase-Enzyme bereitzustellen. So kann der Reagenzien- und Diagnostikmarkt weiterhin erreicht werden.