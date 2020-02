FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung von der Coronavirus-Schwäche ist der Dax am Montag im Rückwärtsgang in die neue Woche gestartet. Der Leitindex fiel gegen Mittag um 0,29 Prozent auf 13 474,37 Punkte, nachdem er die Vorwoche mit einem Anstieg von mehr als 4 Prozent beendet hatte. Der MDax schlug sich am Montag mit einem kleinen Anstieg auf 28 719,93 Punkte etwas besser. Auf Eurozonen-Ebene fiel der EuroStoxx 50 mit dem Dax um 0,3 Prozent.

"Das Virus bleibt das große Thema an den Börsen", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Die Zahl neuer Infektionen und Todesfälle ist in China erneut gestiegen, und so wagten sich die Anleger weiter nur vorsichtig auf das Parkett. "Einerseits haben alle Angst, eine Fortsetzung der Rally zu verpassen", sagte Altmann. Gleichzeitig gebe es die Sorge vor fallenden Kursen wegen der wirtschaftlichen Folgen des Virus.