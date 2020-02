Die Aktie der Deutschen Bank ist weiterhin drauf und dran, ihre über Monate währende Bodenbildung erfolgreich abzuschließen. Eine Fortsetzung der aktuell zu beobachtenden Erholung über den Widerstandsbereich um 10,0 Euro wäre ein weiterer wichtiger Schritt dahingehend.

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung stand die Aktie unmittelbar vor der (richtungsweisenden) Veröffentlichung der Q4-Daten des Finanzinstituts.

So hieß es in der betreffenden Kommentierung vom 29.01. unter anderem „[…] Zwischenzeitlich konnte der Gegenstoß einige relevante Widerstandsmarken knacken, ehe er kürzlich den Bereich 7,9 Euro und damit die Unterseite eines massiven Widerstandsclusters erreichte. Nach einem erneuten Test der wichtigen Marke von 7,3 Euro hat sich die Aktie im Vorfeld der Zahlen wieder in Reichweite der Zone 7,9+ Euro vorgekämpft. Aus charttechnischer Sicht müssen die Zahlen die Auflösung des Widerstands um 7,9+ Euro bringen, anderenfalls würde die Ausbildung eines Doppeltops in diesem Bereich drohen. […]“.

Die Aktie nahm nach der Veröffentlichung der Daten die „Füße in die Hand“ und durchbrach den Bereich um 7,9+ Euro. Der Markt honorierte hierbei weniger die Zahlen als solches, als vielmehr den kolportierten Stand des Restrukturierungsprogramms. Zusätzlichen Rückenwind bekam die Aktie darüber hinaus kürzlich, als bekannt wurde, dass die kalifornische Capital Group als weiterer Großinvestor bei der Deutschen Bank an Bord ist.

Die Aktie konnte zuletzt wichtige Widerstände knacken. Neben dem Bereich 7,9+ Euro gilt es diesbezüglich, die 8,7 Euro sowie die 9,3 Euro zu benennen. Aus charttechnischer Sicht würde eine Fortsetzung der Bewegung über die 10,0 Euro hinweg die Aktie in Sachen Bodenbildung weiter voranbringen. Sollte der Wert die 10,0 Euro überspringen können, würden mit den markanten Hochs bei 10,6 Euro und 11,3 Euro zwei weitere potentielle Zielbereich warten. Mit Gewinnmitnahmen muss ob des starken Zwischensprints jederzeit gerechnet werden. Diese spielen sich idealerweise oberhalb von 8,7 Euro ab. Sollte es hingegen unter die 7,9 Euro gehen, muss die Lage komplett neu bewertet werden.