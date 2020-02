Bayer und Regeneron starten zwei neue klinische Eylea-Studien

Bayer und Regeneron Pharmaceuticals wollen mit einer neuen Aflibercept-Formulierung von 8mg zur intravitrealen Injektion zwei klinische Studien der dritten Phase starten. In einer anderen Dosierung ist das Medikament unter dem Markennamen Eyela bereits in mehr als 100 Ländern am Markt. Mit den Studien wollen Bayer und Regeneron noch im laufenden Jahr beginnen. Zielgruppe der klinischen Untersuchungen seien Erwachsene mit ...