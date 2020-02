Ölpreise sinken leicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag leicht gefallen. Der Preis für Rohöl aus den USA hielt sich gegen Mittag nur knapp über 50 US-Dollar je Barrel (159 Liter), nachdem er in der vergangenen Woche erstmals seit etwa einem Jahr unter diese Marke gefallen war.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 54,23 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 24 Cent auf 50,08 Dollar.