Die Volatilität der Tesla-Aktie war in letzter Zeit extrem: Innerhalb eines Monats stieg die Aktie von weniger als 500 US-Dollar auf kurzzeitig fast 1000 US-Dollar, um anschließend wieder abrupt auf 700 US-Dollar einzubrechen. Zeitweise war Tesla an der Börse mehr wert als VW und BMW zusammen. Wie schätzen Experten die Entwicklung ein?

Peter Thilo Hasler, Kapitalmarktexperte und Gründer von Sphene Capital und sphaia advisory, ist sich nicht sicher, ob der aktuelle Börsenwert von Tesla nicht doch gerechtfertigt sein könnte. Gegenüber der Redaktion von wallstreet:online sagte der Analyst: „Tesla ist ein perfektes Beispiel eines Unternehmens, bei dem nur Extrempositionen ausgetauscht werden: Entweder wird die Aktie als gnadenlos über- oder als völlig unterbewertet eingestuft. Dazwischen ist wenig Spielraum. Und wenn man sich die vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2019 ansieht – in dem freie Cashflows von mehr als einer Milliarde US-Dollar bei Umsätzen von knapp 25 Milliarden US-Dollar erzielt wurden – dann beginnt man nachzudenken, ob die aktuelle Marktkapitalisierung nicht vielleicht doch gerechtfertigt sein könnte. Zumindest, wenn alles gut geht, was wiederum die Pessimisten für unmöglich halten. Sie sehen die Wettbewerber aus den Startlöchern kommen. Was Zeit wird, denn dass Mercedes-Benz, immerhin der Erfinder des Automobils, erst seit wenigen Wochen das erste Elektro-Auto in den Verkaufsräumen hat, lässt angesichts des Erfolgs von Tesla erhebliche Zweifel an den Managementqualitäten der deutschen Führungsetagen aufkommen und manchen Fan deutscher Premiummarken wünschen lassen, Daimler, VW und BMW hätten auch einen so visionären Vorstand wie Elon Musk. Damit ist Tesla ein Lehrbeispiel dafür, dass der Wert eines Unternehmens allein davon abhängt, wie man über ein Unternehmen und dessen Zukunft denkt. Also welcher Narrativik man anhängt.“