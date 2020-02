Der Abwärtsdruck in NatGas hat deutlich abgenommen, und der Markt fängt an sich zu stabilisieren. Auch wenn unter $1.976 für den Moment noch von einer finalen Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Welle 2 in Grün in Richtung $1.635 - $1.566 ausgegangen werden muss, befindet sich NatGas ohne Zweifel auf den letzten Metern vor einer Bodenbildung.

Wir werden hier, sobald der Markt eine erste Impulsstruktur ausbaut, die hinterlegte Position von 50% des vorgesehenen Gesamtvolumens für diesen Markt weiter ausbauen und gehen langfristig von deutlich höheren Notierungen über 3$ aus.