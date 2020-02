Ein Landgericht hat VW erstmals zu Schadensersatz verurteilt, ohne die Nutzungsentschädigung anzurechnen. Die Berufung vor dem OLG zog VW zurück.

In den Prozessen klagender VW-Kunden gegen den Wolfsburger Konzern könnte es bei Volkswagen zu einem Strategiewechsel gekommen sein. Diese Wende wäre gleichbedeutend mit einem Durchbruch für die geschädigten des VW-Abgasskandals.

Berufung zurückgezogen

Im Fall des Käufers des VW Passat hatte das LG Potsdam nun geurteilt, dass dem betrogenen Käufer der volle Kaufpreis ohne Abzug der Nutzungsentschädigung zurückzuzahlen sei (Az. 6 = 38/18). Hiergegen hatte VW Berufung vor dem OLG Brandenburg eingelegt (Az. 3 U 61/19). In der mündlichen Verhandlung kristallisierte sich jedoch heraus, dass die Richter des OLG gewillt waren, dem Urteil des LG Potsdam einschränkungslos zu Folgen. Daraufhin zog Volkswagen die Berufung zurück. Damit ist das Urteil des LG Potsdam rechtskräftig.

Frage der Nutzungsentschädigung könnte BGH beschäftigen

VW gibt an, die Berufung aus wirtschaftlichen Gründen zurückgenommen zu haben und verweist auf die bisherige Rechtsprechung, in der die Nutzungsentschädigung auf den Kaufpreis angerechnet wurde. Die Frage nach der Anrechenbarkeit der Nutzungsentschädigung könnte noch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigen. Rechtsexperten und Anwälte halten die Anrechnung der Nutzungsentschädigung auf den Kaufpreis jedenfalls für unbillig. VW hat seine Kunden getäuscht, sodass diese dann über Jahre hinweg faktisch einen überteuerten Mietwagen gefahren haben. Insbesondere vor dem Hintergrund der vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung durch den Einsatz der Abschalteinrichtung zur Abgasmanipulation, wegen derer Volkswagen schon mehrfach verurteilt wurde, ist das nicht zu rechtfertigen.

Wichtiges Signal für Verbraucher