BNY Mellon Investment Management erweitert die Palette nachhaltiger Fonds

Der Fonds investiert in traditionelle Investmentklassen wie Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate und kann sich über handelbare Wertpapiere auch in anderen Vermögenswerten wie Rohstoffen engagieren. Dabei richtet er sich nach Newtons strengen Nachhaltigkeitskriterien. So meidet er Unternehmen mit unkalkulierbaren ESG-Risiken, welche die künftige Wertentwicklung beeinträchtigen dürften, und investiert nicht in Unternehmen, die mehr als zehn Prozent ihres Umsatzes aus der Produktion und dem Verkauf von Tabak erzielen.