Deutsche Wohnen – Berlin und der Mietendeckel

Jaja. Börsenpsychologie. Und Hyperreaktionen. Gibt es überall. Beispielsweise wenn ein Orkan kommt und sich als relativ normaler Sturm herausstellt, die Medien aber warnen und melden als stünde das halbe Land vor dem Wegfliegen. Hilft schon, wenn man Top-Böhen auf dem Brocken von Wind in der Innenstadt unterscheiden kann. Nun ja. So ähnlich war es auch mit dem Mietendeckel. Hilfe – Mieten runter, schnell raus mit Deutsche Wohnen. Sinnfreie, ohne zu schauen wie die Details überhaupt aussehen so verkauften manche die Aktie. Wir erinnern an unseren Artikel aus dem Sommer 2019 und raten – lasst Euch von den Wahnsinnigen nicht irre machen und nutzt Panik für Euch aus. Mitunter kommt fast alles halb so schlimm im Leben wie befürchtet. Jedenfalls bei Wetter und Börse.