NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz anhaltender Sorgen um das Coronavirus hat der US-Aktienmarkt zu Wochenbeginn wieder zugelegt. Der Dow Jones Industrial , der am Donnerstag ein Rekordhoch bei 29 408 Punkten erreicht hatte, holte einen schwächeren Start schnell auf und stieg zuletzt um 0,23 Prozent auf 29 168,16 Punkte. In der Vorwoche hatte er bereits fast 3 Prozent gewonnen.

Der marktbreite S&P 500 zog um 0,20 Prozent auf 3334,25 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,43 Prozent auf 9441,45 Punkte nach oben. Er nähert sich damit bereits wieder seinem jüngsten Hoch bei 9453 Punkten.