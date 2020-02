Co.Don erweitert die eigenen Aktivitäten um den Bereich der Auftragsherstellung für humane Zellen. In Fokus steht dabei wie früher vom Unternehmen schon angekündigt der neue Standort in Leipzig. „Erster Partner im neuen Geschäftsbereich ist die MukoCell GmbH, ein Unternehmen, das Arzneimittel für neuartige Therapien aus patienteneigenen Mundschleimhautzellen anbietet”, so Co.Don am Montag. Zu den finanziellen Details der ...