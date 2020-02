NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Anleger haben sich zu Wochenbeginn von anhaltenden Sorgen um den Coronavirus nicht anstecken lassen. Die Indizes der Technologiebörse Nasdaq erreichten am Montag gar weitere Rekordmarken: Der Nasdaq 100 kletterte bis auf 9475 Punkte und lag rund zwei Stunden vor Handelsende 12 Punkte darunter noch mit 0,66 Prozent im Plus.

Auch der marktbreite S&P 500 orientierte sich nach seinem kleinen Rückschlag wieder nach oben und legte um 0,28 Prozent auf 3337,03 Punkte zu. Seinen bisherigen Höchststand hatte er in der Vorwoche bei 3347 Punkten markiert. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , der am Donnerstag ein Rekordhoch bei 29 408 Punkten erreicht hatte, stieg um 0,16 Prozent auf 29 150,22 Punkte.