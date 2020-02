Amazon.com ist derzeit nicht zu stoppen - Kaufen! Aktienanalyse

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versandriesen Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) zu kaufen.Rekordhoch für Amazon! Am Montag steige die Aktie des E-Commerce- und Cloud-Unternehmens auf 2.127,61 Dollar und damit so hoch wie noch nie. [ mehr