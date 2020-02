Auf dem „Payment Day“ in Paris haben sich Branchenvertreter aus dem Bereich Zahlungsabwicklung mit Banken und anderen Marktteilnehmern getroffen. Ein einheitliches Bild, welche Strategie die Banken in Frankreich bei diesem Thema in Zukunft fahren werden, gibt es aber nicht.Klar ist jedoch, dass die Credit Agricole auf diesem Feld mit Wirecard verstärkt kooperieren wird. Gemeinsam will man die Angebote für den französischen ...