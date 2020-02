Isra Vision – schief gegangen

Liebe Leser, Ihr erinnert Euch – vergangenen Spätsommer hatten wir Isra Vision zum Kauf empfohlen – hier zu lesen. Per Turbo-Bull. Nach wenigen Tagen hatten wir Gewinne kassieren empfohlen, da schnell plus 60% angelaufen waren. Im Nachhinein – ein Fehler von uns. Denn das Übernahmeangebot hat den Turbo von damals – empfohlen bei 80 Cent – auf 2,50 Euro steigen lassen. Wir hatten schon bei 1,37 Euro den Take Profit empfohlen. Manchmal lohnt ein langer Atem eben mehr. Dieser Rat war kein guter.