GRENKE AG: GRENKE verzeichnet erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 mit Anstieg beim Deckungsbeitrag und Konzerngewinn

GRENKE verzeichnet erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 mit Anstieg beim Deckungsbeitrag und Konzerngewinn





- Konzerngewinn steigt um acht Prozent auf insgesamt 142,1 Mio. EUR



- Prognostizierte Gewinnspanne für 2020: 153 bis 165 Mio. EUR



- deutliches Wachstum der GRENKE Gruppe auch in 2020 erwartet



- Dividendenvorschlag von 0,88 EUR je Aktie







Baden-Baden, den 11. Februar 2020: GRENKE blickt erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. So legte der Konzerngewinn 2019 gegenüber dem um IFRS16 angepassten Vorjahreswert um acht Prozent zu, betrug zum Jahresende 142,1 Mio. EUR und lag somit innerhalb der zum Halbjahr 2019 angepassten Prognose von 138 - 148 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 2,92 EUR nach 2,79 EUR im Vorjahr.



"GRENKE ist weiterhin auf Erfolgskurs. Wir konnten 2019 erneut profitabel wachsen und erwarten auch im laufenden Geschäftsjahr 2020 eine positive Geschäftsentwicklung der GRENKE Gruppe Leasing mit einer Wachstumsrate von 14 bis 18 Prozent. Dies ist nur möglich durch kontinuierliche Innovation unseres Geschäftsmodells: Wir erweitern unter anderem unsere Produkt- und Serviceangebote, das Leasingobjektportfolio, unser Partnernetzwerk und unsere internationale Präsenz. So treten wir beispielsweise im ersten Halbjahr durch die Eröffnung eines neuen Franchiseunternehmens in Arizona in den US-amerikanischen Leasingmarkt ein.", erklärt Antje Leminsky, Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG.