In der letzten charttechnischen Besprechung zum Währungspaar EUR/JPY vom 28. Januar 2020: „EUR/JPY mit Trendwechsel“ wurde auf eine Komprimierung des Kursverlaufs in einem spitz zulaufenden und aufwärts gerichteten Keil hingewiesen. Derartige Konstrukte werden häufig gegen die Trendrichtung aufgelöst, Ende Januar war es dann so weit. Nach einem vorläufigen Tief bei 120,1675 JPY startete eine nicht unerwartete Pullback-Bewegung zurück auf das Ausbruchsniveau, seit einigen Tagen tendiert das Pärchen wieder klar abwärts und vollendet die im vorgegebenen zweite Korrekturwelle auf die vorausgegangenen Kursgewinne. Dabei bietet die aktuelle Konstellation weiterhin gute Handelsansätze und kann für ein sehr kurzfristiges Short-Investment durchaus herhalten.

Verkaufsargumente nehmen zu

Schwache Wirtschaftsdaten Europas und eine übergeordnet allgemeine Schwäche der europäischen Gemeinschaftswährung im Vergleich zu anderen Hauptwährungen lässt den Euro weiter korrigieren, im konkreten Fall EUR/JPY lassen sich weitere Ziele bei 119,2505 JPY ableiten. Darunter dürfte schließlich die Unterstützung bei 118,00 + X JPY zum Tragen kommen und womöglich erst an dieser Stelle zu einer Stabilisierung beitragen. Rechnerisch ist das, dass maximale Korrekturziel. Über das bekannte Open Emd Turbo Short Zertifikat WKN VE6B1L können Investoren aus dem Stand weiterhin an einem stärkeren Yen partizipieren und dabei eine Rendite von weiteren 92 Prozent erzielen. Bestehende Short-Positionen sollten jetzt aber deutlich enger abgesichert werden. Für eine merkliche Entspannung des Chartbildes müsste sich das Währungspaar hingegen über das Niveau von mindestens 122,00 JPY wieder aufwärts bewegen.