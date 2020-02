Das vergleichsweise defensive Wertpapier der Deutschen Telekom beschreibt seit grob 2015 eine ausgeprägte Seitwärtsphase zwischen 12,72 und 18,14 Euro. Aktuell hält sich die Aktie im Mittelfeld auf, seit Anfang 2019 herrscht eine untergeordnete Handelsspanne zwischen 14,39 und 16,25 Euro. Diese Kursreaktion kann auf den vorausgegangenen Aufwärtstrend zurückgeführt werden, die eine kurzfristige Konsolidierung widerspiegelt. Wie es aussieht, versucht sich das Papier nun im vorbörslichen Handel über den Widerstand EMA 50 (blaue Linie) hinwegzusetzen und damit ein Kaufsignal zu aktivieren. Vielleicht wird das sogar der Beginn einer neuen Rallyephase. Als Grund für den Freudensprung wird eine nahende Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Rivalen Sprint gewertet. Im wichtigen US-Kartellrechtsprozess besteht nun die Möglichkeit einer Zustimmung des zuständigen Richters Victor Marrero über den 26 Milliarden US-Dollar schweren Mega-Deal zuzustimmen, so das Wall Street Journal.

SKS Noch nicht abgewendet

Sollte es dem Wertpapier der Deutschen Telekom tatsächlich und mindestens per Wochenschlusskurs gelingen den EMA 50 bullisch zu kreuzen, könnte dies den Auftakt für einen Lauf in Richtung 15,50 Euro bilden. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit an die Jahreshochs aus 2019 bei 16,25 Euro anzuknüpfen, im weiteren Verlauf wären sogar Gewinne in den Bereich von 16,63 Euro und somit eine Hürde aus Mitte 2017 möglich. Für diesen Fall können Investoren beispielsweise auf das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN CP64PM setzen und eine Rendite von satten 138 Prozent erzielen. Eine Verlustbegrenzung sollte die jüngsten Verlaufstiefs von 14,46 Euro zunächst aber nicht überschreiten. Ein Kursrutsch darunter würde unweigerlich zu einem Verkaufssignal in Richtung 13,38 Euro führen.