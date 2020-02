^ DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update De Grey Mining Ltd.: Weitere beeindruckende mächtige und hochgradige Goldabschnitte in Hemi

De Grey Mining Ltd.: Weitere beeindruckende mächtige und hochgradige Goldabschnitte in Hemi

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "das Unternehmen") berichtet weitere herausragende Ergebnisse aus den Aircore-Folgebohrungen im neu entdeckten Prospektionsgebiet Hemi (Abbildung 2). Diese Pressemitteilung enthält die Ergebnisse aus weiteren 20 Aircore-Bohrungen (BWAC316 - BWAC335), die in Sektion A der ersten Entdeckung niedergebracht wurden, sowie die ersten Ergebnisse der Infill-Linie in einem Abstand von 320 m (halbe Strecke zwischen den Sektionen A und B). Weitere 39 Aircore-Bohrungen (BWAC336 bis BWAC374) wurden abgeschlossen, die Ergebnisse stehen noch aus. Die Bohrarbeiten haben sich aufgrund von Zyklon Damien verzögert und werden voraussichtlich in Kürze wieder aufgenommen.



Die zusätzliche mächtige und hochgradige Goldvererzung, die in Sektion A durchteuft wurde, konsolidiert eine signifikante 30 m breite Goldzone bis in eine Tiefe von 130 m, die in alle Richtungen offen ist.

44 m mit 5,1 g/t Au ab 40 m Tiefe in BWAC320, einschließlich 13 m mit 8,8 g/t



46 m mit 6,6 g/t Au ab 92 m Tiefe in BWAC321, einschließlich 21 m mit 8,3 g/t



Die Ergebnisse korrelieren stark mit den am 6. Februar 2020 bekannt gegebenen Ergebnissen, einschließlich:



24 m mit 7,5 g/t Au ab 126 m Tiefe in BWAC315, einschließlich 18 m mit 8,6 g/t (EOH, Ende der Bohrung)

49 m mit 3,7 g/t Au ab 65 m Tiefe in BWAC309, einschließlich 18 m mit 6,6 g/t

36 m mit 4,0 g/t ab 39 m Tiefe in BWAC245, einschließlich 11 m mit 8,9 g/t

Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.



Abbildung 1 darin zeigt: Prospektionsgebiet Hemi - Sektion A

Andy Beckwith, technischer Leiter, sagte: "Das sind beeindruckende Ergebnisse - hochgradig, mächtig und gleichbleibend. Die Bohrungen unterhalb dieser Zone und der Vererzung in Sektion B sind eindeutig zwei wichtige vorrangige RC-Ziele. Wir freuen uns darauf, die verbleibenden Aircore-Bohrergebnisse zu erhalten und die Bohraktivitäten wieder aufzunehmen, sobald sich der Zyklon aufgelöst hat."