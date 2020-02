---------------------------------------------------------------------------

* Die Studie folgt auf die jüngsten Ankündigungen zum zweiten Vertrag aus dem Raumfahrtsektor und zur erfolgreichen Kapitalerhöhung

* Neu aufgenommene Studie prognostiziert starkes Wachstum des Luft- und Raumfahrtmarktes in den kommenden Jahren



* Kepler Cheuvreux berichtet nun wie drei weitere große europäische Finanzdienstleistungsunternehmen - Hauck & Aufhäuser, MainFirst und Edison - über Mynaric



München, 11. Februar 2020 - Die Mynaric-Aktie (ISIN: DE000A0JCY11 / WKN: A0JCY1) hat heute ein 'buy' Rating mit einem Kursziel von EUR 72 von Kepler Cheuvreux, einem der führenden unabhängigen europäischen Finanzdienstleistungsunternehmen, erhalten.



Die heute veröffentlichte ausführliche Aktienstudie folgt auf einen von Mynaric Mitte Januar angekündigten zweiten, multi-Millionen Euro schweren Vertrag mit einem Kunden aus der Raumfahrtbranche. Zudem hat Mynaric in den letzten Tagen eine erfolgreiche und stark überzeichnete Kapitalerhöhung von 12 Millionen Euro bekanntgegeben. Der Erlös daraus ist für eine weitere Steigerung der Produktion von Laser-Terminals vorgesehen, um so der zu erwartenden, im Bericht detailliert beschriebenen Nachfrage angemessen nachkommen zu können.



Die Einführungsstudie der neu aufgenommenen Coverage mit dem Titel "Ready for Launch" des Aktienanalysten Charles Bordes beschreibt die aktuellen Chancen in den verschiedenen Marktsegmenten für Luft- und Raumfahrtnetzwerke, in denen Mynaric tätig ist. Sie kommt zu dem Schluss, dass in den nächsten Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Marktboom zu erwarten ist.



Laut der Studie sollte Mynaric in starkem Maße von weltraumgestützten Konstellationen profitieren - einem Markt, den der Bericht als "Brot und Butter" von Mynaric beschreibt. Dies steht in Übereinstimmung mit den jüngsten Ankündigungen von Mynaric zu Verträgen aus dem Raumfahrtsektor.

Die heute veröffentlichte Studie ist für professionelle Anleger direkt bei Kepler Cheuvreux erhältlich. Die neu aufgenommene Coverage ist die zweite neue Berichterstattung zur Mynaric-Aktie in diesem Jahr.