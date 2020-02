Es könnte ein spannender Handelstag bei der Wirecard Aktie anstehen. Warum? Charttechnisch bleiben so kurz vor den Zahlen von Wirecard für 2019 wichtige Widerstandsmarken in Reichweite. Spekulieren die Anleger an der Frankfurter Börse in dieser Woche möglicherweise noch auf positive Überraschungen? Zuletzt stellte Konzernchef Markus Braun auf Twitter klar, dass man nicht enttäuschen werde. Das bedeutet nun nicht automatisch ...