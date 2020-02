Positive Überraschungen aus dem volkswirtschaftlichen Umfeld dürften dem Corona-Schock aktuell entgegenwirken.

07.02.2020 - Das Coronavirus bleibt vorerst das übergeordnete Thema an den internationalen Finanzmärkten: In China eröffneten die Börsen am Montag (03.02.2020) mit Abschlägen von rund -9%. Aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes fand in der Vorwoche kein Handel statt, entsprechend groß war hier der Nachholbedarf der Festland-Indizes. Dagegen scheinen die Aktienmärkte in Europa und den USA am aktuellen Rand erstaunlich robust, weitere Kurseinbrüche blieben in dieser Woche aus, trotz steigender Tendenz bei den gemeldeten Infektionen im Kontext des Coronavirus. Positive Überraschungen aus dem volkswirtschaftlichen Umfeld wie die starken US-Arbeitsmarktdaten (ADP National Employment 291.000, Reuters-Schätzung: 156.000) aber auch der positive Tenor der Berichtssaison dürften dem Corona-Schock aktuell entgegenwirken.

EWU-Unternehmensanleihen bleiben weitestgehend resilient

Spiegelbildlich zu den fallenden Aktienkursen im Zuge des Virusausbruchs in China gaben die Renditen der als sicher geltenden Staatsanleihen erwartungsgemäß nach. Ebenfalls zu erwarten wären höhere Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen, gemessen als Renditedifferenz („Spread“) zu Staatsanleihen. Die Risikoprämie von EWU-Unternehmensanleihen im Investment Grade-Segment zeigte sich aber stabil, die Ansteckungseffekte der Aktienmärkte betrugen nur wenige Basispunkte. Die spekulativeren Anleihen des High Yield-Bereichs, die besonders hoch mit den Aktienmärkten korrelieren, reagierten da schon stärker – aber auch hier fiel die Renditebewegung vergleichsweise überschaubar aus. Grund für die verhaltene Spreadbewegung von EWU-Investment Grade Bonds dürften unter anderem die EZB-Anleihekäufe sein, die den Aufwärtsdruck auf Anleiherenditen bremsen. Allein im Januar kauften die Währungshüter Unternehmensanleihen im Wert von 4,6 Mrd. Euro auf, rund 23% des 20 Mrd. Euro/Monat schweren Anleihekaufprogramms. Da die EZB bis auf weiteres als Käufer von Unternehmensanleihen fungiert und die Renditesuche der Renteninvestoren andauert, dürften EWU-Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating unserer Meinung nach unterstützt bleiben.

US-Vorwahlen: Demokraten mit Anlaufschwierigkeiten

Zum Wochenbeginn erfolgte der Startschuss im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten mit der Vorwahl („Caucus“) im Bundesstaat Iowa. Im Rahmen der parteiinternen US-Vorwahlen wird zwischen dem Caucus und der „Primary“ unterschieden. Ersterer gleicht einer von den Parteien organisierten Versammlung, in der über mehrere Runden über den Kandidaten für die Präsidentschaftswahl abgestimmt wird. Die Primaries werden dagegen von den jeweiligen Bundesstaaten organisiert und in Form von geheimen Wahlen abgehalten.