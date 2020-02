Produkt-Check: Risiko-LV-Tarif mit Baukasten

Wenn es um Risikolebensversicherungen geht, schwärmt Tobias Bierl für Delta Direkt. Die Tochter der LV 1871 überzeuge mit stimmigen Prozessen sowie angemessenen und stabilen Beiträgen, so der Versicherungsmakler.Die Risikolebensversicherungen ist ein Massengeschäft, bei dem die Prozesse stimmen müssen. Bei der Tochter der LV 1871 Delta Direkt ist dies der Fall. Zum einen schätzen wir die Delta Direkt wegen ihrer flexiblen Tarifgestaltung. Natürlich bieten auch viele andere Gesellschaften einen klassischen Tarif an, der sich um eine Premiumvariante ergänzen lässt.

Aber immer wieder sind dann Bausteine mit dabei, die Kunden vielleicht gar nicht benötigen. Bei der Delta Direkt ist der Grundpfeiler eine klassische Risikolebensversicherung, welche nur den Tod absichert. Anschließend kann der Kunde aber bis zu sieben Zusatzbausteine zufügen. Man kann diese Punkte auch bis zu fünf Jahre nach Vertragsabschluss nachträglich einbauen, danach wird aber ein höherer Beitrag für jeden Baustein fällig.



Tobias Bierl ist Finanzberater, Versicherungsmakler und Geschäftsführer der Finanzberatung Bierl.Foto: YOWE





Die Nachversicherungsoption ist zudem eine der besten am Markt. Denn diese ist nicht auf eine Summe von zum Beispiel 25.000 Euro beschränkt, sondern man kann je Ereignis um 50.000 Euro erhöhen. Das ist sinnvoll, wenn sich zum Beispiel nochmals Nachwuchs ankündigt oder eine Finanzierung ansteht. Insgesamt können Kunden auf bis zu 200.000 Euro erhöhen, das ist nach unserer Recherche einmalig. Zudem können sie auch ohne Ereignis alle drei Jahre um 25.000 Euro erhöhen.Ein weiterer Vorteil der Delta-Direkt-Lebensversicherung sind die vereinfachten Gesundheitsfragen. Bis zum Eintrittsalter von 35 Jahren und der maximalen Absicherung von 200.000 Euro stellt man den Antrag in vereinfachter Form, bei der nur nach gefährlichen Sportarten wie Motorsport, Bergsteigen, Fliegen oder Tauchen, nach Medikamenteneinnahme, längeren Krankschreibungen und Krankenhausaufenthalten sowie nach Herz-, Tumor-, Nieren-, Sucht- oder anderen psychischen Krankheiten sowie Diabetes gefragt wird.Einziger Nachteil: Es ist keine Ja-Antwort erlaubt. Wird hier eine Frage mit Ja beantwortet, werden die normalen Antragsfragen fällig.Individuelle PrüfungSollten vereinfachte Gesundheitsfragen nicht infrage kommen, so muss der Kunde seine Gesundheitshistorie sauber aufbereiten – analog zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Da die Risikolebensversicherung aber ein Massengeschäft darstellt, bei dem der Preis eine große Rolle spielt, sind die Gesellschaften meist nicht wirklich an einer individuellen Prüfung im Zuge einer anonymen Risikovoranfrage interessiert. Anders Delta Direkt, deren Mitarbeiter sich für unsere Fälle bisher immer viel Zeit genommen haben.Bonusfaktoren senken KostenDes Weiteren gibt es bei Delta Direkt interessante Bonusfaktoren, welche den Beitrag verringern. So gewährt die Gesellschaft Beitragsermäßigungen für Nichtraucher. Dabei kommen Kunden, die seit mindestens zehn Jahren nicht (mehr) geraucht haben, besonders günstig weg.Auch Akademiker und Menschen mit einem gesunden Body-Mass-Index (BMI) profitieren von einem günstigeren Tarif. Außerdem gewährt die Gesellschaft einen Kinderbonus – und zwar bereits ab dem ersten Kind im Haushalt. Kommen bei einem Kunden mehrere dieser Faktoren zusammen, kann er sich über einen sehr günstigen Beitrag freuen.Dieser und das Leistungsverhalten sind bei manchen Gesellschaften jedoch nur eine Momentaufnahme, da sie den Nettobeitrag erhöhen können. Bei Delta Direkt allerdings gehen wir von einer langfristigen Beitragsstabilität aus. Denn die Versicherungsgesellschaft ist ein schlanker Laden, der komplett auf kostspielige Werbung verzichtet. Sie arbeitet auch nur mit freien Vermittlern zusammen, zahlt keine überhöhten Provisionen und hat auch noch nie den Nettobeitrag erhöht.Auch die Muttergesellschaft der Delta Direkt, die LV 1871, ist eines der gesündesten Finanzunternehmen am Markt, das sich auf die biometrische Absicherung spezialisiert hat. Außerdem ist die LV 1871 ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Somit ist die Delta-Direkt- Mutter nicht den Aktionären verpflichtet, sondern allein den Mitgliedern der Gesellschaft.