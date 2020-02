Der in Wien beheimatete internationale Projektentwickler 6B47 Real Estate Investors setzt auf Deutschland als wichtigstem Auslandsmarkt. In den kommenden zwei Jahren soll das Brutto-Investitionsvolumen hierzulande um 500 Millionen Euro wachsen. 6B47 ist auf die Entwicklung von wohnwirtschaftlichen, gewerblichen als auch gemischt-genutzten Immobilien und Stadtentwicklungsprojekten in außergewöhnlichen Lagen spezialisiert. Die deutsche Tochtergesellschaft 6B47 Germany konzentriert sich dabei schwerpunktmäßig auf Düsseldorf, zugleich Sitz der Deutschlandzentrale, die Hauptstadt Berlin, die Bankenmetropole Frankfurt am Main und die bayerische Landeshauptstadt München. Daneben werden aber auch Chancen für interessante Projekte in attraktiven B-Städten genutzt, um städtebaulich und quartiersprägend wirken zu können.

IN-Tower in Ingolstadt in der Kategorie Wohnhochhaus ausgezeichnet

Alle Projekte von 6B47 in Deutschland sprechen eine ganz eigene, unverkennbare Sprache. Das wird bei einer Einzelbetrachtung der aktuellen Projektentwicklungen sehr schön deutlich. Zum Beispiel in Ingolstadt, wo 6B47 mit dem IN-Tower ein wegweisendes Stück Stadtentwicklung gelungen ist. Das hat auch eine Fachjury beim Award Deutscher Wohnungsbau so gesehen und das 6B47-Projekt in der Kategorie Wohnhochhaus ausgezeichnet. Der IN-Tower ist ein 50 Meter hoher Wohnturm mit 80 Wohnungen und 2.000 Meter Balkon, rund 6.200 qm Wohn- und 1.100 qm Einzelhandelsfläche. Dabei ist aus dem IN-Tower mehr geworden als nur ein gut gebautes und architektonisch attraktives Wohnhochhaus, er leistet vielmehr einen wesentlichen Beitrag zur Quartiersentwicklung. Bereits vier Monate vor der Fertigstellung konnte dort die letzte Wohnung verkauft werden.

Der IN-Tower liegt auf der Nordseite des Ingolstädter Bahnhofs und strahlt durch seine prominente Lage auf den ganzen Bereich um den Bahnhof ab. Durch den IN-Tower mit den neu entstandenen Wohnungen erfährt das ganze Quartier eine Aufwertung und Belebung, was auch die Ansiedlung und Neueröffnungen von Geschäften und Gewerbetreibenden begünstigt. Der IN-Tower ist damit eine Antwort auf die Herausforderung von knappen Flächenressourcen in Groß- und boomenden Mittelstädten.