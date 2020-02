European Long-Term Investment Funds: Private Märkte für private Anleger

Europäische Langfristige Investmentfonds (ELTIFs) sollen privaten Anlegern Zugang zu Investments in privaten Märkten eröffnen – und Chancen auf mehr Diversifikation und Rendite in zinslosen Zeiten bieten. Benjamin Fischer von BlackRock über die noch junge Fondsart."Private Märkte werden erwachsen" überschrieb die Unternehmensberatung McKinsey ihren Jahresreport 2019 zu Investments in private Märkte. Dies sind Anlagen, die nicht börsennotiert sind und damit nicht öffentlich für jedermann zugänglich. In den vergangenen beiden Dekaden sind diese Märkte kräftig gewachsen. Der Private-Equity-Markt etwa, das mit Abstand größte Segment unter den Privaten, hat McKinsey zufolge seit 2002 um das 7,5-Fache zugelegt und ist damit etwa doppelt so schnell gewachsen wie der globale...