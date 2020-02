Die m:access-notierte Mensch und Maschine Software hat heute vorläufige Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Man liege „bei allen Kennzahlen am oberen Ende der Ziele oder sogar darüber” und wolle weiter wachsen, meldet das Unternehmen aus Wessling bei München am Dienstag. „Wir sehen für 2020/21 ein jährliches Umsatzwachstum von +10-12 Prozent und ein Plus von +18-24 Cent p.a. beim Nettogewinn/Aktie mit einer um jeweils 15-20 ...