Man muss im Wertpapier von Visa schon sehr weit zurückblicken, um einige Makel im sonst so perfekten Kursverlauf zu finden. Seit den Tiefständen aus 2008/2009 um 10,44 US-Dollar hat sich der Kurs des Wertpapiers bis Januar dieses Jahres verzwanzigfacht. Investoren lassen kaum eine Chance aus, um sich in diese sportliche Aktie einzukaufen und in regelmäßigen Abständen auf frische Rekordstände hochzudrücken. Untermauert wird der wie am Schnürchen gezogene Kursverlauf durch die starken Fundamentaldaten des Unternehmens, zuletzt gelang es bei 210,13 US-Dollar ein frisches Rekordhoch zu markieren. Seit Mitte Januar steckt der Wert jedoch in einer zwischengeschalteten Konsolidierungsphase, die sich zusehends als bullische Flagge oberhalb der markanten Unterstützung von rund 200,00 US-Dollar präsentiert. Im gestrigen Handel legte das Papier schließlich erneut an die obere Begrenzung zu und signalisiert damit eine weiter starke Käuferschicht. Hierbei könnte es schon bald zu einem Ausbruch und Folgekaufsignal kommen, diese Handelsgelegenheit sollte jetzt nicht ungenutzt bleiben.