Vorsicht bei Bankaktien

München (www.aktiencheck.de) - Trotz der guten Performance von europäischen Bankaktien in der zweiten Jahreshälfte 2019 sowie der zuletzt durch den Kurssprung der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ausgelösten Phantasien steht eine Renaissance von Banktiteln nicht bevor, so Marc Decker, Head of Asset Management, Merck Finck A Quintet Private Bank. [ mehr