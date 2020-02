Daimler hat am Dienstag seine Zahlen für das abgelaufene Jahr präsentiert. Die Daten sind ernüchternd, und dennoch konnte der Kurs zulegen. Die Situation bleibt angespannt.

In Daimler mit Hebel investieren

Daimler: Gewinneinbruch

Am Dienstag wurde bekannt, dass der Gewinn auf inzwischen lediglich 2,4 Milliarden Euro eingebrochen ist. Im Jahr zuvor, 2018, betrug der Gewinn noch 11,1 Milliarden Euro. Selbst der 2018er-Gewinn galt jedoch nach den Zahlen aus dem Jahr 2017 noch als niedrig. 2017 hatte Daimler einen Gewinn in Höhe von 14,3 Milliarden Euro eingefahren. Der Gewinn also ist zum zweiten Mal hintereinander kräftig gefallen. dies wiederum hatten Investoren und Analysten zwar erwartet, allerdings bleiben Fragezeichen.

Immerhin schaffte es Daimler 2019, den Umsatz zu steigern, wenn auch nur minimal. Der Umsatz belief sich auf immerhin 172,7 Millliarden Euro. Die Kosten des Unternehmens sind allerdings deutlich zu hoch. Deshalb kursierten schon gestern – am Montag – Gerüchte, wonach Daimler bis zu 15.000 Stellen weltweit abbauen könnte. Der Kahlschlag wäre damit wesentlich größer, als Analysten noch vor geraumer Zeit erwartet hatten. Zudem sinken auch die Ausschüttungen – sowohl an die Mitarbeiter wie auch an die Aktionäre, die Dividenden erwarten.

Die Mitarbeiter werden im laufenden Jahr lediglich eine „Beteiligung“ in Höhe von 597 Euro erhalten. Zusammen mit einer sogenannten Anerkennungsprämie verbuchen die Mitarbeiter dann insgesamt 1.097 Euro. Im Jahr 2019 belief sich die Ausschüttung an die Mitarbeiter noch auf deutliche4.965 Euro.

Auch die Aktionäre müssen sich mit deutlich geringeren Ausschüttungen begnügen. Schließlich ist die Dividende im vergangenen Jahr mit 3,25 Euro noch relativ üppig ausgefallen. Im laufenden Jahr werden die Ausschüttungen pro Aktie für das abgelaufenen Jahr auf nur noch 0,90 Euro sinken. Dies entspricht, sofern die Aktionäre zustimmen werden, einem Abschlag von mehr als 70 %.

Insofern sind die Vorzeichen an sich wirtschaftlich düster. Auch wenn der Kurs am Dienstag minimal nach oben kletterte, ist auch die Stimmung unter den Bankanalysten relativ gemischt.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Daimler?

Nur ein Drittel der Experten aus den Geldhäusern stuft die Aktie als „Kauf“ ein. Ein Drittel ist der Meinung, die Aktie müsse gehalten werden und ein knappes Drittel will die Aktie verkaufen. Auch ansonsten stehen die Vorzeichen für einen Ausbruch nach oben ungünstig, wie die einzelnen Daten zeigen.

Denn: Chartanalysten sehen den Wert in einem klaren Abwärtstrend. Die Aktie sei deren Auffassung nach bei 40 Euro nach unten noch relativ gut geschützt. Be 40,45 Euro findet sich aktuell noch das 5-Jahres-Tief vom 15. August 2019. Darunter jedoch seien kaum noch Unterstützungen zu sehen, so die Auffassung. Deshalb könne es dann relativ schnell auf das 10-Jahres-Tief 29,39 Euro vom 13. November 2011 nach unten gehen – so zumindest die charttechnische Expertise.

Bis dahin wäre also noch ein Verlust von mehr als 25 % möglich. Der Weg nach oben gestaltet sich indes zäher. Der Titel könne angesichts der aktuellen Situation schon bei 45 Euro an einer kleineren Hürde aufgehalten werden, heißt es bei den Analysten. Darüber sind in Höhe von 48 und 49 Euro noch kleinere Barrieren, die einen sehr starken schnellen Kursanstieg wahrscheinlich verhindern würden.

Erst bei Kursen in Höhe von 50 Euro würde demnach ein erster Befreiungsschlag gelingen. Darüber eröffnete sich dann die Chance auf Kursgewinne bis zu 55 Euro. Der Weg dürfte vergleichsweise weit sein.

Aktuell sind auch die technischen Analysten noch ausgesprochen skeptisch – auch wenn der Kurs am Dienstag minimal nach oben kletterte. Die 200-Tage-Linie verläuft in Höhe von 48,19 und ist noch mehr als 10 % entfernt. Der GD100 als Gradmesser für die mittelfristigen Trends ist bei 48,47 Euro annähernd ähnlich weit entfernt. Und auch der GD50, der bereits die kurzfristige Trendbestimmung einleitet, ist mit 47,74 Euro für einen schnellen Kursanstieg schon recht deutlich distanziert worden.

Sowohl das Momentum wie auch die relative Stärke weisen zudem in verschiedenen zeitlichen Analysezeiträumen einen Trend in Richtung fallender Kurse aus. Vor diesem Hintergrund sind die Zahlen wie auch die leicht steigenden Kurse am Dienstag noch kein Indiz für eine Stabilisierung – unabhängig von Bankkommentaren, die jetzt kommen mögen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Daimler?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Daimler Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken