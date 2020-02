Immer mehr Anleger in Europa investieren in passiv verwaltete Fonds: 2019 floss die Rekordsumme von 170 Milliarden Euro in solche Finanzprodukte. Davon entfielen allein 103 Milliarden Euro auf börsengehandelte Indexfonds (ETFs), berichtete das Handelsblatt am Sonntag. Wie schätzen Experten den ETF-Boom ein?

Vermögensverwalter wie Lyxor Asset Management, der drittgrößte ETF-Anbieter Europas, profitieren besonders durch den europäischen ETF-Boom. Gegenüber wallstreet:online sagte Thomas Meyer zu Drewer, Managing Director bei Lyxor Asset Management Deutschland: „Im April 2020 jährt sich zum 20. Mal die Einführung von ETFs in Europa. Die 1.000 Milliarden Euro-Marke an in ETFs verwaltetem Vermögen dürfte in diesem Jahr ebenfalls fallen und die Wachstumsrate von 15 Prozent p.a. anhalten. Besonders erfreulich dabei: Es gibt bereits weit über eine Million ETF Sparpläne. Ein sehr guter Weg, auch schon mit kleinen Summen regelmäßig und preisgünstig langfristig Vermögen aufzubauen.“