Die publity-Tochter Preos Real Estate erhält von der Helaba ein Darlehen in Höhe von 200 Millionen Euro. „Davon wurden 133 Millionen Euro für den Ankauf des WestendCarree in Frankfurt am Main und 67 Millionen Euro für den Erwerb der Sky-Deutschland-Zentrale in Unterföhring bei München bereitgestellt”, teilt das Leipziger Immobilien-Unternehmen am Dienstag mit. Zu den Kreditkonditionen nennen die Ostdeutschen keine konkreten ...