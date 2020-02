NEW YORK (dpa-AFX) - Nachlassende Sorgen über die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie dürften am Dienstag den Weg zu neuen Rekorden an den US-Börsen frei geben. Im Fokus stehen zugleich die Einschätzungen des US-Notenbankpräsidenten. Jerome Powell spricht vor dem Kongress. Aussagen Powells über mögliche Auswirkungen des Coronavirus auf die US-Wirtschaft dürften dabei besonders beachtet werden, zumal einige Unternehmen bereits vorsichtige Ausblicke gegeben haben.

Der Broker IG erwartet den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 29 391 Punkte. Der Weg, um das Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 29 408 Punkten zu knacken, ist somit nicht mehr weit. S&P 500 und die Nasdaq-Börsen hatten bereits am Vortag wieder neue Höchstmarken erreicht.