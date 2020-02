(Im 4. Absatz wurde der letzte Halbsatz gestrichen. Insgesamt gab es bei ETFs nach der BVI-Statistik 2019 Zuflüsse, bei reinen Aktien-ETFs gab es nach Verbandsangaben unter dem Strich Abflüsse.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Boom an den Börsen hat der deutschen Fondsbranche in Summe das beste Jahr ihrer Geschichte beschert. Ende 2019 verwalteten die Fondsgesellschaften den Rekordwert von fast 3,4 Billionen Euro. Das waren 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (2,95 Billionen Euro), wie der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Binnen zehn Jahren habe sich das Fondsvermögen fast verdoppelt.