Die Deutsche Telekom kann aufatmen: Der zuständige United States District Court for the Southern District of New York hat heute den Weg für den Zusammenschluss von T-Mobile US Inc. und Sprint Corp. frei geräumt - zumindest zunächst. „Im Verfahren der General-Staatsanwälte von 13 amerikanischen Bundesstaaten sowie des Districts von Washington DC gegen den Zusammenschluss von T-Mobile US Inc. und Sprint Corp. vor dem United States ...