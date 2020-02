Neues Jahreshoch für die Wirecard Aktie! Der Aktienkurs des DAX-notierten Fintech-Konzerns erreicht heute am Vormittag in der Spitze 144,40 Euro - an der Börse scheint man tatsächlich auf gute Neuigkeiten des Konzerns zu zocken. Am Freitag legt Wirecard erste Eckdaten für das Jahr 2019 vor. Mit dem Anstieg kann der Aktienkurs des Unternehmens das bisherige Jahreshoch bei 143,05 Euro vom 24. Januar übertreffen. Das sorgt - ...