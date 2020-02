Der Maschinenbauer Manz wird Anlagen zur vollautomatisierten Fertigung von Hochleistungs-Batteriemodulen an die Akasol AG liefern. Mit den Anlagen soll der neue Standort der Gesellschaft in Darmstadt bestückt werden. Akasols neuer Standort soll mit einer Produktionskapazität von 5 GWh ausgestattet werden und im kommenden Jahr in Betrieb gehen.Weiteres Geschäft könnte hinzu kommen: „Das an verschiedene Optionen geknüpfte ...